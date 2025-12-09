EU no mostrará video de ataque a “narcolancha”

Una pancarta de apoyo a Venezuela en La Habana, el 6 de diciembre.

El presidente Donald Trump se deslindó ayer del respaldo que había expresado días antes para publicar el video completo del segundo ataque del 2 de septiembre contra un presunto barco narcotraficante venezolano.

Aunque la semana pasada afirmó que “cualquiera que sea el que tengan, lo publicaremos sin problema”, negó haber apoyado su difusión después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó comprometerse a entregar las imágenes y subrayó que deben ser “muy responsables al revisar” cualquier material. El magnate insistió en que la decisión recae en Hegseth y desestimó su declaración previa ante reporteros. Mientras que el Congreso exige acceso al video sin editar en el marco de la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

El Tip: Desde el ataque inicial, Estados Unidos ha realizado más de 20 operaciones adicionales en el Caribe y el Pacífico oriental.

Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó su “Plan 2026”, que define siete líneas de acción en plena presión estadounidense. Maduro enfatizó metas para reforzar la defensa, enfrentar campañas de desinformación y consolidar estructuras comunales con 5 mil 336 salas de autogobierno. Afirmó que Venezuela avanza “en paz” pese al despliegue militar estadounidense en el Caribe. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada está preparada para responder ante cualquier agresión.