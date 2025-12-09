Honduras vive tensión, Asfura amplía su ventaja

Miembros de las fuerzas armadas revisan a los empleados que ingresan a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 8 de diciembre.

El proceso electoral hondureño entró en una fase de creciente tensión tras la reanudación del escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre, marcado por retrasos, fallas técnicas y acusaciones de manipulación que han elevado la incertidumbre en el país. Con 98.77 por ciento de las actas procesadas, hasta el cierre de esta edición, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una ligera delantera con el 40.53 por ciento de los votos, superando por más de 43 mil sufragios a Salvador Nasralla, su principal competidor del Partido Liberal, quien registra el 39.16 por ciento.

En tercera posición permanece la oficialista Rixi Moncada, del Partido Libre, con el 19.32 por ciento.

El Dato: La orden de captura internacional contra Hernández se produce en el marco del “caso Pandora II”, en el que el expresidente está acusado de lavado de activos y fraude.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo pasado la reactivación “inmediata” del escrutinio, detenido desde el viernes por lo que el organismo calificó como “fallas técnicas”. La suspensión generó sospechas y tensiones, especialmente después de que el partido gobernante llamara a movilizaciones ante la paralización de la actualización de datos. Hall aseguró que el reinicio del proceso contó con auditoría externa y explicó que más de mil 500 actas, inicialmente registradas con valor cero para los partidos, fueron integradas a la divulgación de resultados.

En tanto, Cossette López, también consejera del CNE, indicó que la reanudación se decidió por mayoría, mientras el tercer integrante del pleno, Marlon Ochoa, designado por el oficialismo, no participó en la resolución. El organismo reiteró que la suspensión del viernes se debió a problemas técnicos, aunque ello alimentó la crítica de candidatos opositores y la desconfianza entre la ciudadanía.

43 mil votos de diferencia entre Asfura y Nasralla

A través de mensajes en redes sociales, Nasralla calificó como “altamente irregular” el comportamiento de la carga de actas, aunque reconoció que no existe evidencia documental que permita hablar de fraude. Señaló que las fluctuaciones observadas durante el fin de semana son “estadísticamente improbables”, por lo que pidió vigilancia estricta del proceso. El CNE, por su parte, recordó que la normativa le otorga hasta 30 días para publicar los resultados oficiales.

Las tensiones aumentaron al interior del Partido Libre. Rixi Moncada, respaldada por la presidenta Xiomara Castro, llamó a desconocer el proceso y convocó a movilizaciones. La candidata denunció supuestas irregularidades en el escrutinio y sostuvo que la elección se desarrolló bajo “injerencia y coacción” del Gobierno de Estados Unidos. El partido exigió la “nulidad total” de la jornada electoral y anunció una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” para el 13 de diciembre.

En días pasados, Trump amenazó con recortar fondos a Honduras si triunfa un candidato distinto. En tanto, el fiscal general de Honduras confirmó que ya emitió una orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández, mientras su esposa aseguró que no regresará al país de inmediato por motivos de seguridad.