Tiroteo en la Universidad de Kentucky deja varios heridos; detienen a un sospechoso

Una persona fue detenida después de un tiroteo en la Universidad de Kentucky, en Frankfort, Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha dado un número preciso sobre las personas heridas.

“Tenemos conocimiento de un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, en Francfort. Actualmente, hay algunos heridos. (...) Las fuerzas de seguridad se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido detenido”, informó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, la Policía de Kentucky informó que tienen a un sospechoso bajo custodio, así como el control total del campus universitario, el cual estará cerrado hasta nuevo aviso.

JVR