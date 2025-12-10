“Golpe electoral” eleva la presión en Honduras

La presidenta Xiomara Castro denunció un “golpe electoral” en medio del caótico recuento de votos de los comicios del 30 de noviembre, marcado por fallas técnicas, acusaciones de manipulación y presiones externas. Unos 500 simpatizantes de del Partido oficialista protestaron frente al edificio donde se resguardan las papeletas, después del llamado del exmandatario Manuel Zelaya a rechazar el proceso, al que calificó de “fallido y fraudulento”.

El Tip: Las actas con inconsistencias podrían contener cientos de miles de los votos suficientes para cambiar el resultado electoral.

Castro acusó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respalda al candidato conservador Nasry Asfura y quien advirtió retiraría la financiación si no gana. Asfura lidera el recuento por 1.32 puntos, unos 40 mil votos, con el 99.4% de actas contabilizadas, pero el 14.5% presenta inconsistencias que serán revisadas en un conteo especial con observadores internacionales. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, solicitó resguardo militar y dijo que las fallas fueron corregidas.

Estados Unidos alertó que responderá ante irregularidades.Asimismo, la Fiscalía emitió una orden de arresto contra el expresidente Juan Orlando Hernández, lo que añadió más tensión al país mientras se espera el fin del conteo.