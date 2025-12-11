Descartan subordinación a EU o xenofobia en arancel

La reciente Ley Arancelaria aprobada por la Cámara de Diputados, que modifica el cobro de tarifas para diversas fracciones arancelarias e importaciones que provienen de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, no es xenofobia, ni subordinación a Estados Unidos, señaló el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sino que servirá para proteger a la industria nacional; analistas destacaron que tampoco es una “decisión unilateral”, y que sólo será efectiva si se impulsa una Política Industrial en el mediano y largo plazo.

“Por supuesto que hay que poner arancel del 50 por ciento a los productos chinos para que los productos mexicanos puedan tener mayor comercialización… Insisto, no es xenofobia, no es subordinación a Estados Unidos, es ¿cómo hacemos para proteger a nuestra industria? El mundo era un mundo global, eso ya cambió. Entonces, vamos a poner barreras para protegernos”, indicó Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI.

12.89 por ciento subió en 2024 las importaciones a China: Banxico

En ese sentido, Óscar Rojas, profesor de Economía Política en la UNAM, en entrevista con La Razón, sostuvo que la iniciativa que se presentó para poner aranceles a diversas mercancías “no es una decisión unilateral o extraeconómica”, sino que tiene la intención de que la balanza comercial y el déficit que tiene México con países asiáticos, en especial con China, sea equilibrada, “porque el mercado asiático ha avanzado con otro ritmo que el americano, entonces, obviamente que ahí tienen que existir determinados mecanismos tradicionales de la política comercial para equilibrar ésta desbalance”.

Destacó que la medida que se aprobó hoy es “congruente” con el proceso que ha impulsado el Gobierno de México de la sustitución de importaciones, y aunque las tarifas aprobadas no fueran las mismas que en su momento la Secretaría de Economía (SE) propuso, éstas servirían para los objetivos que se pretenden alcanzar.

45.1 mmd fueron las expotaciones a EU en septiembre: Inegi

El especialista mencionó que México siempre ha tomado decisiones no unilaterales, porque la iniciativa se puso a discusión y las partes que pueden resultar afectadas por estos aranceles contribuyen con el análisis del caso; agregó que también el Gobierno federal podría utilizar otro tipo de mecanismos, como el proponer un tratado de libre comercio, pero siempre dando opciones sobre qué hacer para reducir el déficit comercial que se enfrenta.

“Se puede hacer no por el porcentaje arancelario, sino por tomar medidas específicas para equilibrar, abrir otros mercados, es decir, se puede resolver de muchas formas adicionales a lo que es una imposición arancelaria y creo que eso es lo positivo de la postura que ha tenido México”, añadió.

Óscar Rojas agregó que los países siempre tienen el derecho de “salvaguardar sus mercados”, pero la decisión de México no es una imposición, “sino que es un proceso de análisis donde en la negociación puede haber variaciones”.

A su vez, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que los aranceles que busca imponer el Gobierno federal son “producto de presiones del Gobierno de Donald Trump” y que la decisión mexicana “es una señal de que le interesa la relación México con Estados Unidos para mantener el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o un acuerdo similar”.

Aunque destacó que los aranceles son para proteger la industria nacional, en especial la manufacturera, “que ahí gran parte de los productos chinos llegaban y siguen llegando a costos muy bajos y la industria manufacturera, sobre todo de vestido y calzado, está muy desarticulada”.

Dijo que sí se podría recuperar la industria afectada, pero será necesario una política industrial “muy fuerte”, porque si sólo se imponen tarifas arancelarias se provocarán presiones inflacionarias.

Balanza comercial ı Foto: Especial

Ven negociar por separado el t-MEC

Por Redacción

EL REPRESENTANTE de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, indicó este miércoles que sí es concordante abordar negociaciones independientes con Canadá y México, debido a las diferentes relaciones comerciales con estos países.

En un evento organizado por el Atlantic Council, Jamieson Greer refirió que dentro del Tratado comercial entre EU, México y Canadá (T-MEC) podría haber ciertas áreas en las que las discusiones trilaterales tendrían sentido, incluido el Estado de derecho.

Apenas la semana pasada, Greer dijo que el Presidente Trump podría decidir el próximo año retirarse del T-MEC.

“La opinión del presidente es que sólo quiere acuerdos que sean un buen acuerdo. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, puntualizó.