Juez bloquea el despliegue de la Guardia Nacional

Un juez federal en California ordenó poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional enviado por Donald Trump a Los Ángeles y ordenó devolver su control al gobernador Gavin Newsom, al concluir que el magnate excedió su autoridad. El fallo, emitido por el juez de distrito Charles Breyer, representa un nuevo revés en la estrategia Trump para usar fuerzas estatales en ciudades gobernadas por demócratas, una medida que ha generado múltiples litigios y podría terminar siendo evaluada por la Corte Suprema.

Breyer determinó que no existían pruebas para justificar el argumento de la administración, que calificaba las protestas contra las políticas migratorias como una “rebelión”. También rechazó la afirmación de que la decisión presidencial no podía ser revisada por tribunales, al considerar que se trataba de una visión desmesurada del poder ejecutivo. “Los fundadores diseñaron un sistema de pesos y contrapesos; los acusados parecen preferir un cheque en blanco”, escribió el magistrado.

El Tip: Los fallos judiciales coinciden en que el Gobierno no presentó evidencia que sustentara la necesidad de enviar tropas ni demostrar riesgo a la seguridad federal.

La demanda fue presentada por Newsom, quien pidió bloquear la orden que federalizaba a 300 miembros de la Guardia Nacional de California hasta 2026. El juez suspendió el despliegue y exigió devolver el mando estatal, aunque dio hasta el 15 de diciembre para que el Departamento de Justicia presente una apelación. La Casa Blanca, a través de su portavoz Abigail Jackson, defendió que el republicano actuó legalmente para responder a “disturbios violentos” y confió en que el gobierno terminará imponiéndose en los tribunales.

Donald Trump ha dicho que los despliegues, realizados también en Chicago, Washington DC, Memphis y Portland, eran necesarios para contener la violencia y proteger instalaciones federales durante protestas mayoritariamente pacíficas contra sus políticas migratorias y las redadas del ICE.