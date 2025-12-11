Militares respaldan democracia en Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron que garantizarán el traspaso de poder una vez que el Consejo Nacional Electoral confirme al ganador de los comicios del 30 de noviembre, un proceso que avanza entre denuncias de fraude. El jefe militar Roosevelt Hernández afirmó que la institución reconocerá los resultados oficiales y aguardará la proclamación del vencedor para asegurar la transmisión de la presidencia.

El rol militar adquiere relevancia en un país marcado por antecedentes de quiebras institucionales, incluido el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. Hoy, el escrutinio mantiene al conservador Nasry

Asfura, apoyado por Donald Trump, con una mínima ventaja sobre Salvador Nasralla, quien denuncia irregularidades. A las acusaciones se sumaron la presidenta Xiomara Castro y la candidata Rixi Moncada, que pidió anular las elecciones tras quedar rezagada.

El Tip: Este jueves iniciará la revisión de 2 mil 700 actas con inconsistencias. Los policías y los militares custodian el edificio.

Castro acusó además a Trump de presionar a los hondureños al condicionar las relaciones bilaterales al triunfo de Asfura. El mandatario estadounidense también indultó a Juan Orlando Hernández, extraditado en 2022 y condenado por narcotráfico.

Mientras simpatizantes del partido Libre se manifiestan de forma pacífica. En X, Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, llamó a salvaguardar al personal del CNE.