Washington pretende crear área económica en el Donbás

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que Estados Unidos planteó la creación de una “zona económica libre” en partes del Donbás de las que Ucrania debería retirarse como parte de un posible acuerdo para detener casi cuatro años de guerra. Según explicó, Washington sostiene que las tropas rusas no ingresarían a esa franja, mientras funcionarios estadounidenses la describen como un espacio económico especial y Rusia como una “zona desmilitarizada”.

Zelenski precisó que Kiev entregó a Estados Unidos un conjunto de documentos que actualizan su plan de paz, incluido un marco de 20 puntos cuyas versiones finales aún están en discusión. Subrayó que cualquier concesión territorial tendría que someterse a referendo, y advirtió que el tema de la gobernanza en los territorios propuestos sigue sin resolverse. “¿Quién controlará esa zona? ¿Quién garantizará que las tropas del otro lado no avancen?”, planteó.

El Dato: Las partes mantienen previsto reanudar conversaciones este fin de semana en París, en medio de presiones, desacuerdos y avances parciales que delinean un proceso frágil.

El presidente sostuvo que Ucrania controla alrededor de una quinta parte de Donetsk y rechazó retirar unidades sin reciprocidad. Insistió en que un eventual repliegue ruso debería hacerse a la misma distancia. La posición de Moscú, dijo, apunta a conservar todo el Donbás, mientras que Washington busca avances para Navidad ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump, frustrado por la falta de resultados.

El mandatario ucraniano también señaló que la planta nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, es otro de los puntos clave. Estados Unidos ha sugerido un modelo de gestión conjunta, que todavía se examina. “Nada está decidido”, afirmó Zelenski, quien añadió que su país trabaja en ajustes al borrador de garantías de seguridad entregado por Washington. El documento, recalcó, debe ofrecer respuestas claras sobre qué acciones tomarán los aliados si Rusia reanuda ataques.

232 mmdd rusos se pretende otorgar a Kiev para la guerra

Las conversaciones de ayer en Kiev incluyeron al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al enviado especial Steve Witkoff y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El líder ucraniano describió los intercambios como constructivos, pero reconoció la premura: líderes de Alemania, Francia y Reino Unido señalaron que las negociaciones enfrentan un momento crítico. Europa intenta participar más activamente debido al impacto que una resolución desfavorable tendría en su propia seguridad.

El magnate, quien había fijado plazos previos sin avances, mantiene abiertos contactos con Moscú. La Casa Blanca confirmó que el equipo estadounidense continúa reuniones con ambas partes, aunque reconoció que aún no existe “certeza” sobre la posibilidad de un acuerdo real. Rusia, por su lado, transmitió nuevas propuestas de seguridad para evitar nuevas sanciones y busca mostrarse como un actor dispuesto a negociar.

Asimismo, Kiev negó que las fuerzas rusas hayan tomado Siversk, en Donetsk, pese a que Moscú afirma haber asegurado esa área. Zelenski advirtió que cualquier fórmula justa debe mantener a ambos bandos en la línea actual de contacto. Señaló que Ucrania no aceptará entrega del Donbás.