Vuelo de United regresa a Washington Dulles tras falla de motor e incendio

Un vuelo de United Airlines que despegaba este sábado 13 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en Virginia, Estados Unidos, debió regresar de emergencia tras presentar una falla en uno de sus motores, lo que provocó un incendio en vegetación cercana a la pista, confirmaron autoridades y la aerolínea.

El avión involucrado es un Boeing 777-200, designado como vuelo 803, con 275 pasajeros y 15 miembros de tripulación a bordo, el cual tenía como destino el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, la aeronave experimentó una pérdida de potencia en uno de los motores poco después del despegue. Ante la anomalía, los pilotos decidieron regresar de inmediato al aeropuerto para asegurar la integridad del vuelo y de quienes iban abordo.

ENGINE FAILURE FORCES UNITED B777 BACK TO DULLES AFTER TAKEOFF



United Airlines Flight 803, a Boeing 777-200(N78004) bound for Tokyo, safely returned to Washington Dulles International Airport (IAD) on Saturday after suffering a loss of power in one engine shortly after… pic.twitter.com/RGuz3tuNr1 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 13, 2025

Mientras la aeronave realizaba su retorno, algunas partes relacionadas con el motor fallido cayeron y causaron un pequeño incendio en la maleza próxima a la pista, lo que generó columnas de humo visibles desde la zona.

Los equipos de emergencia del aeropuerto actuaron de forma inmediata, logrando extinguir el fuego en el terreno sin que el incidente fuera mayor. Además, al aterrizar de nuevo en Dulles alrededor de la 1:20 p.m. (hora local), el avión fue inspeccionado por bomberos y personal técnico.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre los pasajeros ni la tripulación. El suceso no afectó de forma significativa las operaciones del aeropuerto, que cuenta con varias pistas; aunque una de ellas fue cerrada temporalmente, el resto continuó recibiendo y despachando vuelos con normalidad.

Tras el aterrizaje, la aerolínea informó que se organizará un avión alternativo para que los pasajeros puedan continuar con su viaje a Tokio más tarde. Asimismo, United Airlines agradeció la rápida respuesta de su tripulación y de los equipos de tierra que atendieron la emergencia.

Por su parte, la FAA anunció que abrirá una investigación formal para determinar las causas exactas de la falla del motor y del desprendimiento de piezas, con el objetivo de reforzar protocolos y evitar incidentes similares en el futuro.

