Estados Unidos frustra plan de ataques terroristas en Año Nuevo, informa Fiscalía

La fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que la inteligencia de su país logró interceptar e interrumpir un plan para ejecutar presuntos ataques terroristas en California, durante la noche de Año Nuevo.

A través de una publicación en X, Bondi informó que la intercepción del supuesto plan terrorista fue un trabajo coordinado entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Así, explicó que, gracias a este trabajo de inteligencia, se encontró que un grupo llamado Turtle Island Liberation Front, al que describió como “de extrema izquierda” y “anticapitalista”, planeaba ejecutar una serie de atentados contra diferentes objetivos en California, incluidos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

After an intense investigation, the Department of Justice, working with our @FBI, prevented what would have been a massive and horrific terror plot in the Central District of California (Orange County and Los Angeles).



The Turtle Island Liberation Front—a far-left,… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 15, 2025

Los atentados, explicó Bondi, consistían en una serie de bombardeos que se extenderían por varios días sobre Orange County y Los Angeles, comenzado por la noche de Año Nuevo.

“El Turtle Island Liberation Front, un grupo de extrema izquierda, pro palestino, antigobernamental y anticapitalista, se preparaba para llevar a cabo una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo. El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del ICE”, escribió Bondi.

“Ha sido un esfuerzo increíble por parte de nuestras fiscalías federales y del @FBI para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz. Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia”, concluyó.

Over the weekend, the @FBI disrupted a credible, imminent terrorist threat and arrested FOUR individuals connected to the Los Angeles area.



The subjects self-identified as members of a radical offshoot of the Turtle Island Liberation Front (TILF), an extremist group motivated by… pic.twitter.com/81NfM1Mvwi — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 15, 2025

Posteriormente, el director del FBI, Kash Patel, informó que este plan para frustrar el presunto ataque terrorista derivó en la detención de cuatro personas, quienes confirmaron pertenecer al citado grupo.

Incluso, Patel mencionó que se detuvo a una quinta persona en Nueva Orleans, la cual se presume estaría conectada con la misma agrupación.

“Los sujetos se identificaron a sí mismos como miembros de una rama radical del Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF), un grupo extremista motivado por una ideología pro palestina, contraria a las fuerzas del orden y antigubernamental”, escribió el director del FBI.

“Presuntamente planeaban ataques coordinados con artefactos explosivos improvisados en Nochevieja, dirigidos a cinco lugares distintos de Los Ángeles”, abundó.

De acuerdo con el medio Fox News, los cuatro implicados fueron detenidos en Lucerne Valley, mientras preparaban algunos de los explosivos que usarían en el atentado.

