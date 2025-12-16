EU afirma que la paz en Ucrania está más cerca

El equipo del canciller alemán Friedrich Merz junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, frente a Steve Witkoff y Jared Kushner, en Berlín, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el proceso para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania atraviesa su momento más avanzado, luego de las reuniones sostenidas en Berlín entre representantes estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y altos funcionarios europeos. Desde la Casa Blanca, el magnate sostuvo que el escenario actual es el más cercano a una solución desde el inicio del conflicto.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, afirmó Trump durante un acto oficial, tras señalar que mantuvo una “muy buena conversación” con líderes del continente europeo. El republicano subrayó que existe un respaldo amplio entre los aliados para lograr el fin de la guerra y remarcó que el objetivo compartido es detener las hostilidades de manera duradera.

El Dato: Zelenski reiteró que no aceptará concesiones territoriales y advirtió que, si Moscú rechaza propuestas en discusión, solicitará a EU nuevas sanciones y mayor apoyo militar.

Donald Trump reconoció que persisten posiciones encontradas entre las partes enfrentadas. Indicó que tanto Rusia como Ucrania han mostrado posturas cambiantes respecto a la posibilidad de cerrar el conflicto, aunque sostuvo que el diálogo avanza de forma positiva. A su juicio, el reto central es lograr que ambas partes coincidan en un marco que permita consolidar un acuerdo estable.

Las declaraciones coincidieron con evaluaciones de altos funcionarios de la Administración estadounidense, quienes calificaron como “realmente positivas en casi todos los aspectos” las conversaciones celebradas en la capital alemana. Los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, dialogaron durante dos días con Zelenski y con representantes europeos para revisar el plan de paz promovido por la Casa Blanca.

Según fuentes oficiales, Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad de alto nivel, similares a las previstas en el Artículo 5 de la OTAN, sin contemplar el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano. El esquema incluiría mecanismos de disuasión militar, verificación y desescalada, y requeriría la aprobación del Senado estadounidense.

El planteamiento mantiene abiertos los puntos más sensibles, entre ellos la disputa por los territorios ocupados por Rusia. Funcionarios estadounidenses reconocieron avances parciales, pero subrayaron que las decisiones finales corresponderán a Ucrania y Rusia. A su vez, una decena de líderes europeos y de la Unión Europea saludaron los “avances significativos” y reiteraron la necesidad de una fuerza multinacional europea apoyada por Estados Unidos en caso de un alto al fuego.

En una declaración conjunta, los dirigentes europeos destacaron la “fuerte convergencia” con Washington y enfatizaron que cualquier acuerdo debe preservar la soberanía ucraniana y la seguridad del continente. También insistieron en un apoyo sostenido a las fuerzas armadas de Ucrania y en garantías de seguridad vinculantes, sujetas a los procedimientos nacionales de cada país.

Desde Moscú, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmó que las partes se encuentran “al borde” de una solución diplomática y aseguró que el gobierno ruso está dispuesto a llegar a un acuerdo. Sin embargo, reiteró las exigencias históricas del Kremlin sobre el control de territorios ocupados y rechazó cualquier presencia de tropas de la OTAN en suelo ucraniano.