Móvil de ataque en Sídney fue por ideología de Estado Islámico

Las autoridades australianas confirmaron ayer que el ataque masivo a tiros perpetrado en una playa de Sídney estuvo motivado por la ideología yihadista, tras el hallazgo de dos banderas caseras del autodenominado Estado Islámico dentro de un vehículo vinculado a uno de los agresores. El atentado, ocurrido el domingo pasado en la playa de Bondi durante una celebración por la festividad judía de Janucá, dejó un saldo de 15 personas fallecidas y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad.

EL DATO: EL PRESUNTO pistolero acusado de perpetrar la masacre más violenta en la playa Bondi será juzgado en cuestión de horas, dijo el primer ministro de Australia.

El comisario de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó en rueda de prensa que el automóvil, registrado a nombre del joven atacante de 24 años, contenía el material incautado que permitió reforzar la línea de investigación sobre el móvil extremista. “El vehículo registrado a nombre del joven contenía dos banderas caseras de Estado Islámico. Seguimos trabajando para determinar el motivo de esta tragedia y continuaremos haciéndolo”, declaró el jefe policial, quien subrayó la complejidad del caso y pidió tiempo para avanzar en las indagatorias.

Lanyon confirmó además que los dos agresores, padre e hijo, viajaron a Filipinas el mes pasado. Precisó que el objetivo de ese desplazamiento y los lugares visitados permanecen bajo investigación. De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por la cadena ABC News, Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram acudieron a ese país para recibir entrenamiento militar, una versión que aún no ha sido confirmada oficialmente por la policía.

El joven atacante permanece hospitalizado bajo custodia policial y fue investigado por primera vez en octubre de 2019 por la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad. Tras seis meses de seguimiento, las autoridades no detectaron entonces indicios de una amenaza vigente ni señales de que pudiera participar en actos violentos, según los registros oficiales.

En relación con el padre, fallecido durante el asalto tras ser abatido por las fuerzas de seguridad, el comisario desmintió que contara con una licencia de armas vigente desde 2015. Detalló que Sajid Akram solicitó un permiso ese año, pero le fue anulado en 2016 al no cumplir con un requisito administrativo. Posteriormente, obtuvo autorización para un arma, luego de una segunda solicitud iniciada tres años antes. Lanyon dijo en que los antecedentes forman parte de una investigación.

24 Años tiene el presunto atacante sobreviviente

Por su parte, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que el atentado estuvo impulsado por la ideología del Estado Islámico y calificó el ataque como “meticuloso, calculado y a sangre fría”. En entrevista con ABC News, lamentó que se trate de una corriente de odio presente desde hace más de una década y que, en este caso, derivó en asesinatos en masa.

El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, informó que 26 personas continúan hospitalizadas.