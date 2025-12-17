Trump ordena bloqueo total a petroleros de Venezuela

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una decisión que eleva de forma significativa la tensión entre Washington y Caracas y que ya tuvo impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

A través de un mensaje en Truth Social, el magnate afirmó que el régimen venezolano fue designado como “organización terrorista extranjera”, al acusarlo de robo de activos, terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Bajo ese argumento, anunció el “bloqueo total y completo” de los buques sancionados vinculados al comercio petrolero del país sudamericano.

Tras el anuncio, los futuros del crudo estadounidense subieron más de 1.0 por ciento en las operaciones asiáticas, hasta los 55.96 dólares por barril, luego de que el precio cerrara el martes en 55.27 dólares, su nivel más bajo desde febrero de 2021. La medida se da después de que fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, lo que ha llevado a otros buques a permanecer en aguas del país para evitar ser confiscados.

El republicano sostuvo que Venezuela utiliza el petróleo para financiar actividades ilícitas y aseguró que el despliegue militar estadounidense en la región continuará. El Pentágono remitió las consultas a la Casa Blanca.

En respuesta, el gobierno de Venezuela acusó a Trump de violar el derecho internacional y el principio de libre navegación, al calificar el anuncio como una amenaza grave. Nicolás Maduro afirmó que su país defenderá su soberanía ante lo que describió como un intento de apropiación de sus recursos naturales.