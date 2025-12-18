Culpan de terrorismo al tirador de la masacre en Sídney

Una bandera australiana en medio de tributos florales en Bondi a las víctimas del ataque terrorista del domingo, ayer.

Las autoridades australianas acusaron de 59 delitos al joven de 24 años que presuntamente abrió fuego junto con su padre durante una celebración judía de Janucá en la playa Bondi de Sídney, un ataque que dejó 15 personas muertas y decenas de heridos, y que ha sacudido al país por su carácter antisemita y terrorista.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que el acusado enfrenta 15 cargos de asesinato, 40 por causar lesiones graves con intención de matar, además de un delito de terrorismo y otros relacionados con el uso de armas de fuego y la exhibición de símbolos de organizaciones prohibidas. Las autoridades sostienen que el ataque buscó promover una causa religiosa y generar miedo en la comunidad.

El Tip: Anthony Albanese hizo un llamado a todos los australianos para que “abracemos a la comunidad judía, con nuestras palabras y también con nuestros hechos”.

El presunto agresor, identificado como Naveed Akram, permanece hospitalizado bajo fuerte custodia policial tras salir del coma provocado por los disparos que recibió de agentes durante el operativo. Comparecerá ante un tribunal local por videoconferencia. En tanto, su padre, Sajid Akram, de 50 años, murió abatido por la policía en el lugar del ataque.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el atentado estuvo inspirado por el Estado Islámico. Padre e hijo habían viajado semanas antes al sur de Filipinas, una región marcada por la militancia islamista, y en un vehículo registrado a nombre del acusado se hallaron banderas vinculadas a esa organización. Naveed Akram fue investigado en 2019 por presuntos vínculos extremistas, sin que entonces se le considerara una amenaza.

23 personas continúan hospitalizadas

El miércoles comenzaron los funerales de las víctimas judías. Entre ellas se encuentra el rabino Eli Schlanger, reconocido por su labor comunitaria en Sídney. También murieron un sobreviviente del Holocausto, una pareja que intentó acercarse a los atacantes y una niña de 10 años de llamada Matilda, cuyo nombre fue recordado en vigilias multitudinarias.