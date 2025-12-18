Juez avala despliegue militar en Washington

Un tribunal federal de apelaciones autorizó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga el despliegue de miles de integrantes de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, al suspender de forma indefinida una orden judicial que exigía su retiro de las calles de la capital.

En una decisión unánime emitida el miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington determinó que es probable que la administración Trump prevalezca en la demanda presentada por el fiscal general de la ciudad contra el uso de tropas locales y de varios estados gobernados por republicanos. Los magistrados subrayaron que Washington es un distrito federal y no forma parte de ningún estado, lo que otorga al presidente facultades particulares para ordenar este tipo de despliegues.

La jueza Patricia Millett señaló que, sin la suspensión, se produciría una “profunda alteración en la vida de miles de militares” que llevan alrededor de cuatro meses desplegados. Añadió que la orden presidencial responde a un interés específico en proteger las funciones y propiedades del Gobierno federal en la capital del país.

Con este fallo, el magnate podrá mantener a la Guardia Nacional en la capital estadounidense al menos hasta finales de febrero, mientras el tribunal analiza el fondo del litigio.