Putin advierte ofensiva para apoderarse de más regiones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió ayer que Moscú buscará apoderarse de más territorio ucraniano por la fuerza si Kiev y los líderes europeos rechazan las propuestas impulsadas por Estados Unidos para un acuerdo de paz. La amenaza refuerza la estrategia del Kremlin de vincular cualquier salida negociada al reconocimiento de las zonas ocupadas, en un contexto de intensificación militar y de profundas diferencias diplomáticas.

Durante la reunión anual del Ministerio de Defensa ruso, Putin aseguró que el ejército mantiene la iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea del frente y que avanza en distintos sectores. Sostuvo que Rusia alcanzará sus objetivos por medios diplomáticos sólo si existe un “diálogo sustancial”, y advirtió que, de lo contrario, recurrirá a la vía militar para lo que denomina la “liberación de sus tierras históricas”. También anunció la intención de ampliar una “zona de seguridad intermedia” en la frontera con Ucrania.

El Dato: En una cumbre que comienza este jueves, líderes europeos presionarán para que 160 mil millones de dólares en activos rusos congelados se le den a Kiev.

Rusia afirma controlar cerca del 19 por ciento del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexada en 2014, además de la mayor parte del Donbás y zonas relevantes de las regiones de Jersón y Zaporiyia. El Kremlin sostiene que estos territorios ya forman parte de la Federación Rusa, una postura que Ucrania rechaza de forma categórica y que la mayoría de la comunidad internacional considera una violación de su soberanía.

Asimismo Putin descalificó a los dirigentes europeos, a quienes llamó “cerdos jóvenes” y “cochinos”. Los acusó de fomentar una histeria deliberada sobre una supuesta amenaza rusa contra Europa y de advertir, sin fundamento, que Moscú podría atacar a un país de la OTAN. Según el ruso, estas afirmaciones responden a intereses políticos y no a la seguridad real del continente. También acusó a líderes europeos y a la anterior administración de EU de esperar el colapso de Rusia para beneficiarse de su debilitamiento.

210 mmdd en activos congelados tiene Rusia en Europa

En tanto, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, respaldó el discurso presidencial al señalar que una prioridad para 2026 será preservar y acelerar el ritmo de la ofensiva. Informó que los avances en Donetsk preparan el terreno para nuevas operaciones hacia zonas aún bajo control ucraniano y para ampliar las ganancias en Zaporiyia y regiones vecinas. Una presentación oficial indicó que Rusia planea destinar en 2026 5.1 por ciento del PIB al esfuerzo bélico, y fortalecer capacidades en drones, guerra electrónica y defensa aérea.

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelenski pidió a los aliados de Ucrania garantizar un apoyo firme y sostenido para demostrar a Rusia que continuar la guerra será “inútil”. Antes de la cumbre clave de la Unión Europea, instó a los socios occidentales a decidir el uso de cerca de 250 mil millones de dólares en activos soberanos rusos congelados para respaldar financieramente a Ucrania. Señaló que Moscú envía señales de que quiere seguir.