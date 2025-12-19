EI celebra el ataque antisemita en Sídney

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) celebró ayer haber inspirado el atentado contra la comunidad judía en Sídney, Australia, ocurrido el pasado domingo, aunque evitó reivindicar su autoría directa. El mensaje fue difundido en su panfleto semanal Al Naba, en un editorial titulado El orgullo de Sídney.

En el texto, la organización afirmó que, aunque no ha enfrentado de forma directa a la comunidad judía, sus seguidores y simpatizantes “nunca han cesado” de planear ataques en su contra. El EI sostuvo que su propaganda ha incitado agresiones durante festividades religiosas y reuniones comunitarias, y aseguró que el atentado transformó la celebración del Janucá “en un funeral”.

El panfleto, escrito en árabe, describió a los atacantes como “leones” y aseguró que actuaron siguiendo recomendaciones de atacar concentraciones religiosas. Pese a estas afirmaciones, el grupo se limitó a comentar el hecho sin adjudicarse formalmente la acción, una estrategia similar a la empleada tras otros ataques inspirados por su ideología. En tanto, las autoridades australianas informaron que, según las investigaciones preliminares, padre e hijo actuaron de manera independiente, aunque ambos estaban influidos por ideología vinculada al EI. Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, murió tras ser abatido por la Policía.