EU defiende incautación de buque; transportaba petróleo de empresa sancionada, explica

Captura de video de la grabación compartida por EU sobre la incautación del buque cerca de aguas venezolanas.

Estados Unidos defendió la incautación de un buque petrolero cerca de las aguas de Venezuela, ante las acusaciones de que esta incursión fue ilegal, toda vez que el navío era de origen chino y no estaba registrado en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.

Así lo explicó Anna Kelly, portavoz adjunta de la Casa Blanca, quien respondió a declaraciones del diario The New York Times, el cual encontró que el buque, llamado “Centuries”, no contaba con ningún bloqueo por parte de la autoridad estadounidense, lo que hubiera justificado la incursión.

Imagen satelital de archivo de un buque interceptado en costas venezolanas. ı Foto: Planet Labs (vía Reuters)

Kelly aseguró que, aunque el buque no estaba sancionado, éste transportaba combustible de la petrolera estatal venezolana PDVSA, la cual, explicó, sí cuenta con una penalización.

“El buque cisterna transportaba petróleo sancionado de PDVSA. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota paralela venezolana para traficar con petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro [Nicolás, presidente de Venezuela]”, explicó Kelly, a través de una publicación en X.

The tanker contained sanctioned PDVSA oil. It was a falsely flagged vessel operating as part of the Venezuelan shadow fleet to traffic stolen oil and fund the narcoterrorist Maduro regime. https://t.co/U1o7EYex6m — Anna Kelly (@AnnaKelly47) December 21, 2025

Ayer, The New York Times reportó que el “Centuries” no figuraba en el bloqueo de embarcaciones que transportaban petróleo desde y hacia Venezuela, impuesto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por órdenes del presidente Donald Trump.

El diario explicó que este buque era de procedencia China y contaba con una bandera panameña.

Incautación ocurre en medio de tensiones entre EU y Venezuela. ı Foto: Reuters

Además, The New York Times enfatizó que, según le confirmaron fuentes oficiales, los guardacostas que ejecutaron la incursión en el buque no contaban con una orden de registro para entrar en el “Centuries”.

Sin embargo, otras fuentes de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato aseguraron que el abordaje de los guardacostas estadounidenses estuvo amparado por una ley marítima conocida como “derecho de visita”, por la que un buque de guerra puede efectuar una inspección en un navío solo por la mera sospecha de que esté involucrado en actividades ilícitas.

Venezuela repudia robo de petróleo venezolano que constituye un acto ilícito grave de piratería internacional por el Gobierno de los EE.UU. #sstvi pic.twitter.com/ga7Wz7RjIc — mesajean81 (@AngelJoser200) December 21, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado al respecto.

Ayer, fuentes estadounidenses informaron a Reuters, bajo condición de anonimato, que un segundo buque frente a las costas de Venezuela había sido incautado. La información fue posteriormente confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Gobierno de Venezuela condenó la acción, la cual calificó de “piratería”, y advirtió que denunciará ante la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am