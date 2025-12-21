EU intercepta tercer buque cerca de Venezuela, reportan agencias

Imagen satelital de archivo del buque "Skipper", primer interceptado por el bloqueo de EU.

Estados Unidos habría interceptado un tercer buque sancionado cerca de costas venezolanas, en la segunda operación de este tipo este fin de semana, según reportes de Reuters y Bloomberg.

La agencia Reuters fue la primera en reportar sobre esta operación, con base en declaraciones de funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

El sábado, la misma agencia reportó una incautación similar, apelando a la misma fuente, que fue posteriormente confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

🇺🇸🇻🇪 | Según Reuters, EE.UU. ha realizado una operación contra un tercer barco frente a las costas de Venezuela.

pic.twitter.com/SMRHQQxG89 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 21, 2025

Reuters aclaró que, para la supuesta operación de este domingo, sus fuentes no especificaron ubicación, si bien aclararon que se trató de un petrolero sancionado, a diferencia del que se interceptó el sábado, que no figuraba en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EU.

Posteriormente, el medio Bloomberg, citando también a fuentes del Gobierno estadounidense, aseguró que se trata del petrolero “Bella-1”, el cual, explicó, se encontraba realizando una maniobra de aproximación a la costa venezolana en el momento de su intervención.

Como recordó Bloomberg, el petrolero “Bella-1” se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán, lo cual justificaría la intervención bajo el bloqueo anunciado por el presidente de EU, Donald Trump, contra buques sancionados.

Este bloqueo llevó a la incautación del petrolero “Skipper” el pasado 10 de diciembre y del “Centuries”, la madrugada del sábado.

Información de Bloomberg recogida por Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am