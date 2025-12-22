‘Una mentira’: Rusia desmiente la evacuación de sus diplomáticos de Venezuela

Rusia desmiente la evacuación de sus diplomáticos de Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desmintió lo reportes de una evacuación de diplomáticos rusos y sus familiares de Venezuela, ante las tensiones generadas con Estados Unidos por las acciones militares en el mar Caribe.

El reporte indicaba que Rusia había ordenado la salida inmediata de mujeres y niños vinculados a su embajada. Además, se señalaba que la salida de los diplomáticos habría iniciado el pasado viernes 19 de diciembre, según informó la agencia AP.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó una postura en la red social X. En ella, afirmó que la supuesta "evacuación" de la Embajada de Rusia en Venezuela era una mentira.

“Los informes de Associated Press sobre la supuesta ‘evacuación’ de la Embajada de Rusia en Venezuela son simplemente: UNA MENTIRA”, escribió en la red social,

Además, pidió a las personas que no caigan en noticias falsas, las cuales calificó como provocaciones occidentales.

❗️Reports by Associated Press regarding alleged 'evacuation' of the Russian Embassy in Venezuela @EmbajadaRusaVen are simply put — A LIE.



Be careful and don't fall for Western provocations! pic.twitter.com/bZVfFrQBT8 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 22, 2025

Lo anterior ocurrió el mismo día que se celebró una llamada telefónica entre el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y su par venezolano, Yván Gil.

De acuerdo con la versión rusa, ambos “expresaron su seria preocupación por la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe“.

“La parte rusa ha confirmado su amplio apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo de Venezuela", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Moscú y Caracas mantienen estrechas relaciones y el Gobierno del presidente Vladimir Putin ha expresado que apoya “el rumbo del Gobierno del (presidente Nicolás) Maduro“.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR