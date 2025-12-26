Aumentan críticas a Israel por nuevos asentamientos

Vista general del asentamiento judío de Maale Michmash en Cisjordania, en una foto de archivo.

Los gobiernos de 14 países, entre ellos Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca y Francia, condenaron la aprobación por parte de Israel de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, al considerar que la medida es ilegal y pone en riesgo tanto el alto al fuego en Gaza como la paz y la seguridad a largo plazo en la región. La postura fue expresada en una declaración conjunta difundida tras la decisión del gabinete de seguridad israelí.

Los gobiernos firmantes, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega, España y el Reino Unido, señalaron que estas acciones violan el derecho internacional y podrían socavar la frágil tregua en Gaza, mientras los mediadores buscan avanzar hacia la segunda fase del alto al fuego en un conflicto que ha dejado casi 71 mil palestinos muertos, según datos citados en el comunicado.

El Tip: El gobierno israelí “ha aprobado la construcción o legalizado retroactivamente 69 nuevos asentamientos desde que asumió el cargo a fines de 2022”.

Los países reiteraron su oposición a cualquier forma de anexión y a la expansión de las políticas de asentamientos, y llamaron a Israel a revertir la decisión. Además, reafirmaron su respaldo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y su compromiso con una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, sostuvo que los gobiernos extranjeros no pueden restringir el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel y afirmó que tales peticiones son moralmente incorrectas.

14 países se oponen a los asentamientos en Cisjordania

En tanto, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, anunció que la aprobación de los asentamientos busca impedir el establecimiento de un futuro Estado palestino. Aseguró que el gobierno ha autorizado 69 asentamientos desde finales de 2022.

La ONU advirtió que la expansión de asentamientos alcanzó el nivel más alto desde al menos 2017.