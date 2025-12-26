Copropietaria de Miss Universo desaparece tras orden de arresto en Tailandia

La empresaria tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria del certamen Miss Universo, desapareció después de que las autoridades de Tailandia emitieran una orden de arresto en su contra por no comparecer a la audiencia final de un juicio donde enfrenta acusaciones de fraude y malversación de fondos por aproximadamente 16 millones de dólares.

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) congeló todos sus activos y la declaró “no apta y poco confiable” para el mundo empresarial, mientras la empresaria permanece sin dar la cara ante la justicia.

La CBVT intensificó este viernes las acciones contra Jakrajutatip al congelar todos sus activos y cuentas bancarias por un período inicial de 180 días. El organismo regulador la señala como líder de una red de corrupción valuada en 16 millones de dólares.

Las acusaciones en su contra incluyen desvío de fondos mediante intermediarios, firma de contratos fraudulentos para engañar inversionistas y registro de información financiera falsa.

Como consecuencia, su conglomerado JKN Global Group fue retirado del mercado bursátil tailandés.

El caso dio un giro el 25 de noviembre cuando Jakrajutatip no compareció ante la corte de Bangkok South Kwaeng para la audiencia final de su juicio.

Las autoridades emitieron una orden de arresto y le prohibieron salir del territorio tailandés, aunque hasta ahora su ubicación permanece desconocida. La empresaria no ha emitido declaración alguna sobre los cargos en su contra.

La debacle financiera de Miss Universo comenzó cuando JKN Global Group adquirió el certamen en octubre de 2022 por 20 millones de dólares. Apenas un año después, en noviembre de 2023, la compañía se declaró en bancarrota debido a problemas de liquidez.

En un intento por salvar la organización, JKN vendió en enero de 2024 el 50 por ciento de las acciones del concurso al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú. Sin embargo, esta operación solo agregó más controversia: Rocha Cantú es actualmente prófugo de la justicia mexicana, donde enfrenta investigaciones por presuntos nexos con organizaciones criminales.

