El Gobierno de Venezuela puso en libertad a 71 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, una medida que fue confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. De acuerdo con la organización, entre los excarcelados hay 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes. El colectivo celebró la decisión y la calificó como un avance que renueva la esperanza de las familias afectadas. Sin embargo, subrayó que se trata de un paso insuficiente y reiteró su exigencia de una amnistía general, al advertir que cientos de personas continúan privadas de la libertad por motivos políticos en distintas regiones del territorio venezolano.

Esta liberación, la más amplia registrada en meses recientes, ocurre en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro y de un endurecimiento del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Caracas. Organizaciones no gubernamentales han denunciado de manera reiterada detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares y violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, Rusia criticó la campaña de presión estadounidense y pidió estabilidad y respeto a la legalidad internacional.

Se refirió a los últimos acontecimientos en el Caribe como “caos legal”, dijo que se reactivaron prácticas como la piratería, los asaltos y el bandidaje.