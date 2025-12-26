Washington golpea a ISIS y Ankara frena actos terroristas

Periódicos informan sobre la amenaza de Trump de declarar la guerra contra Nigeria para salvar a los cristianos, el 22 de diciembre.

Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria a petición del gobierno de ese país, en una acción que Washington justificó por los ataques del grupo contra comunidades cristianas. El mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmó la operación y la calificó como un golpe “poderoso y letal” contra combatientes del ISIS que operaban en el estado de Sokoto.

El Dato: Las fuerzas de seguridad turcas buscan un total de 137 sospechosos, sin que por ahora haya noticias sobre el paradero de los 22 que siguen fugados.

El Comando de África del ejército estadounidense informó que el ataque se realizó en el estado de Sokoto y que provocó la muerte de varios militantes. La ofensiva se produjo después de que el magnate advirtiera desde finales de octubre sobre una “amenaza existencial” contra el cristianismo en Nigeria y planteara la posibilidad de una intervención militar ante la persistente violencia. De acuerdo con reportes previos, Estados Unidos había intensificado vuelos de inteligencia sobre territorio nigeriano desde el pasado noviembre.

El gobierno de Nigeria, por su parte, ha sostenido que los grupos armados atacan tanto a musulmanes como a cristianos y que la crisis de seguridad no puede explicarse únicamente desde una perspectiva religiosa. Aún así, aceptó colaborar con Washington para reforzar sus capacidades contra organizaciones militantes. Un funcionario del Pentágono confirmó que la operación fue coordinada y aprobada por las autoridades nigerianas.

115 personas fueron detenidas en Turquía por planear ataques

Mientras tanto, en el noreste de Nigeria, un atentado suicida en una mezquita de Maiduguri dejó al menos cinco muertos y 35 heridos, según la policía local, que halló restos de un posible chaleco explosivo. El ataque se suma a una serie de agresiones atribuidas a grupos como Boko Haram y su escisión afiliada al Estado Islámico. Desde 2009, miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas, de acuerdo con la ONU.

UN CENTENAR DETENIDOS. Mientras tanto, en Turquía, autoridades anunciaron la detención de más de un centenar de presuntos miembros del Estado Islámico acusados de planear atentados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La Fiscalía de Estambul informó que 115 personas fueron arrestadas durante redadas en 124 lugares, tras recibir información sobre planes dirigidos contra personas no musulmanas.

Las autoridades turcas señalaron que los sospechosos mantenían contacto con individuos en zonas de conflicto vinculadas al grupo yihadista y que durante las operaciones se incautaron armas, munición y documentos organizativos. Aunque 22 sospechosos continúan prófugos, las fuerzas de seguridad aseguraron que las medidas para su captura siguen en marcha. “Hay medidas en marcha contra los sospechosos que no han sido aún capturados”, informó en X.

Las acciones en Nigeria y Turquía reflejan estrategias paralelas para contener la amenaza del Estado Islámico en contextos distintos. Mientras Washington recurre a operaciones aéreas coordinadas con gobiernos locales, Ankara realiza redadas preventivas para frustrar ataques, en un escenario marcado por la violencia extremista.