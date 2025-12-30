EU admite ataque a una instalación venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que fuerzas estadounidenses atacaron una zona en Venezuela vinculada con el embarque de drogas, en lo que podría representar la primera operación terrestre conocida de Washington en ese país desde el inicio de la campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las declaraciones, realizadas en Florida, abrieron interrogantes sobre el alcance real de la acción y el organismo que la ejecutó.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo Trump ante periodistas, al describir una operación ocurrida la semana pasada. Según el magnate, la ofensiva incluyó tanto embarcaciones como el área desde la cual, aseguró, se coordinaban esas actividades. “Atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona… y eso ya no existe”, añadió, sin precisar ubicación exacta ni fecha puntual.

El Dato: De confirmarse que la explosión descrita ocurrió en territorio venezolano, se trataría de una escalada significativa en la política de Estados Unidos hacia ese país.

La Casa Blanca, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia evitaron comentar a la prensa los dichos presidenciales. Al ser consultado sobre si la CIA estuvo involucrada, Trump se limitó a responder: “No quiero decir eso. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”. El mandatario ha reconocido previamente que autorizó operaciones encubiertas en Venezuela como parte de su estrategia contra el narcotráfico y el gobierno de Maduro.

Hasta ahora, no existen confirmaciones independientes desde territorio venezolano sobre un ataque de ese tipo. El gobierno de Caracas no se ha pronunciado oficialmente. A su vez, la empresa Primazol, ubicada en el estado Zulia, negó que un incendio registrado en Nochebuena en su planta química estuviera relacionado con las declaraciones del republicano, pese a que residentes reportaron haber escuchado una explosión y percibido olor a cloro.

107 personas han muerto en ataques a “narcolanchas”

Las afirmaciones de Trump se producen en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental. Washington ha difundido en meses recientes imágenes de ataques contra lanchas sospechosas de transportar drogas en aguas internacionales. De acuerdo con cifras oficiales, más de 30 embarcaciones han sido destruidas desde septiembre y más de un centenar de personas han muerto en esas operaciones.

El lunes, el Comando Sur informó de un nuevo ataque en el Pacífico oriental contra una lancha que, según inteligencia estadounidense, operaba en rutas conocidas de narcotráfico. En la acción murieron dos tripulantes, descritos por el mando militar como integrantes de “organizaciones terroristas designadas”. El operativo fue autorizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como parte de la misión denominada Lanza del Sur.

Por su parte, legisladores demócratas han expresado dudas sobre la legalidad internacional de algunos ataques.

Trump también reveló que habló “muy recientemente” con Nicolás Maduro, aunque reconoció que la conversación no produjo avances para reducir la presión de EU. “Hablé con él. Pero no salió mucho de eso”, afirmó. Según, la ofensiva contra instalaciones vinculadas al tráfico de drogas forma parte de una estrategia más amplia para debilitar al gobierno venezolano, al que Washington acusa de encabezar el llamado Cártel de los Soles.