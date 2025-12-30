Rusia acusa a Kiev de ofensiva contra Putin

Rusia acusó a Ucrania ayer de intentar atacar con drones la residencia del presidente Vladimir Putin y advirtió que habrá represalias, una denuncia que Kiev rechazó por considerarla infundada y orientada a entorpecer las negociaciones de paz. El cruce de señalamientos volvió a deteriorar un proceso ya frágil, en medio de la guerra iniciada en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Putin le mencionó el presunto ataque durante una llamada telefónica, hecho que calificó como inaceptable. Aún así, sostuvo que un acuerdo para poner fin al conflicto podría estar cercano, pese a que persisten diferencias territoriales sensibles.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó 91 drones contra la residencia presidencial en la región de Nóvgorod los días 28 y 29 de diciembre, todos interceptados por las defensas aéreas, sin víctimas ni daños. No presentó pruebas y Reuters no pudo verificar de manera independiente la versión.

El líder ucraniano, Volodimir Zelenski negó la acusación y sostuvo que Moscú busca justificar nuevos ataques, incluso contra edificios gubernamentales en Kiev. A su vez, Putin ordenó mantener la ofensiva para consolidar el control de Zaporiyia y reiteró su exigencia de que Ucrania retire tropas del Donbás.