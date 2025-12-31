Estados Unidos ataca otras cinco lanchas de ‘narcotraficantes’ y mata a ocho personas

El ejército de Estados Unidos afirmó que atacó cinco lanchas que supuestamente eran usadas para traficar drogas y que mató a ocho personas, mientras otras saltaron por la borda y podrían haber sobrevivido, entre el 30 y 31 de diciembre.

El comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, que opera en Sudamérica, no reveló dónde ocurrieron los ataques, aunque ataques anteriores han tenido lugar en el mar Caribe y en el Océano Pacífico oriental.

El Comando Sur publicó un video del primer ataque en redes sociales que muestra a las embarcaciones viajando en una formación cerrada. Mientras que en el segundo ataque se observa dos embarcaciones más que son atacadas en mar abierto.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

El ejército estadounidense dijo que iban en rutas conocidas de narcotráfico y que en el primer ataque tres personas murieron mientras que el resto de la tripulación había saltado al mar, por lo que se presume, podrían seguir vivos. Durante el segundo ataque, murieron cinco personas que viajaban a bordo de las embarcaciones.

Los últimos ataques elevan a 35 el número total de ataques conocidos contra lanchas por parte de Estados Unidos, mientras que el número de personas muertas por dichos ataques se incrementó a por lo menos 110 desde principios de septiembre, según cifras anunciadas por el gobierno estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump alega que los ataques son ‘necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos’, y afirma que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico.

Además de atacar pequeñas embarcaciones, Estados Unidos ha incrementado su contingente naval en la región como parte de una campaña de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

