Plantean presencia de tropas de EU en Kiev

EDIFICIOS de departamentos dañados, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de primera línea de Kupiansk, ayer.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que su Gobierno mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre posibles garantías de seguridad que incluyan la presencia de tropas estadounidenses en territorio ucraniano, como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra iniciada tras la invasión rusa en febrero de 2022. El planteamiento fue dado a conocer en un contexto de alta tensión política y militar, marcado por acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú que han vuelto a sacudir el proceso de diálogo que ya es frágil.

EL DATO: ZELENSKI dijo ayer que “esta supuesta historia del ‘ataque residencial’ es una invención completa, destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania”.

Zelenski señaló que la discusión con Washington forma parte de un esfuerzo más amplio con países aliados para establecer mecanismos que eviten una nueva agresión rusa en el futuro. En declaraciones difundidas el mandatario subrayó que Ucrania busca garantías reales y no compromisos simbólicos, al considerar que la experiencia previa demuestra que los acuerdos sin respaldo efectivo carecen de viabilidad.

“Por supuesto, estamos discutiendo esto con el presidente Trump y con representantes de la coalición occidental que apoya a Kiev. Lo queremos. Nos gustaría. Sería una postura firme en materia de garantías de seguridad”, afirmó Zelenski, al referirse a la posibilidad de una presencia militar estadounidense como elemento disuasivo frente a Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz podrían estar cerca de concretarse. Sin embargo, también ha reconocido que persisten diferencias profundas, en particular en torno a las fronteras y al control territorial. El magnate ha planteado que Europa asuma un papel central en las garantías de seguridad para Ucrania, con respaldo político y estratégico de Washington, sin detallar compromisos.

El proceso de negociación se tensó luego de que Rusia acusara a Ucrania de intentar atacar con drones una residencia del presidente Vladimir Putin. Según el Ministerio de Exteriores ruso, 91 drones de largo alcance fueron lanzados contra el complejo presidencial en Nóvgorod durante los días 28 y 29 de diciembre.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que una fuente señaló que no existe información que respalde la acusación de Moscú. La misma fuente afirmó que Francia y otros socios europeos apuestan por una solución negociada y observan con preocupación cualquier intento de escalar el conflicto mediante señalamientos sin sustento verificable.

27 Drones lanzó Ucrania al oeste de Rusia y la anexada Crimea

A su vez, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, expresó dudas sobre la acusación rusa del presunto ataque con drones. El diplomático subrayó que no existe claridad sobre lo ocurrido y advirtió que cualquier evaluación debe basarse en información de inteligencia confirmada.

“No está claro si realmente ocurrió”, afirmó Whitaker, al considerar que sería imprudente llevar a cabo un ataque de ese tipo en un momento en el que ambas partes afirman estar cerca de un acuerdo. Añadió que los aliados evaluarán los datos disponibles.

Señaló que para la OTAN es prioritario evitar acciones o narrativas que puedan descarrilar el proceso diplomático.