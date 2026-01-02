Maduro aclara llamada con Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que sólo ha sostenido una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para desmentir versiones sobre un segundo contacto entre ambos. La aclaración fue hecha en una entrevista transmitida ayer por el canal estatal VTV.

Maduro precisó que la llamada ocurrió el viernes 21 de noviembre, cuando Trump se encontraba en la Casa Blanca y él en el Palacio de Miraflores. Señaló que la conversación duró alrededor de 10 minutos y se desarrolló en un tono respetuoso. “Fue una charla agradable”, afirmó, aunque reconoció que las “evoluciones posteriores” no han tenido el mismo carácter.

El mandatario venezolano respondió así a declaraciones de Trump, quien aseguró el lunes que había hablado “muy recientemente” con Maduro, en el contexto de la presión que Washington mantiene contra Caracas por presunto narcotráfico. Asimismo, organizaciones de derechos humanos confirmaron la liberación reciente de decenas de presos detenidos tras las protestas por las elecciones de 2024, en un escenario marcado por la confrontación política y diplomática.