Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechaza captura de Maduro tras hablar con Trump

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunció con firmeza tras la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Mamdani calificó la acción como un “acto de guerra” y una violación del derecho internacional, luego de dialogar directamente con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el operativo.

La detención de Maduro se llevó a cabo en la madrugada del 3 de enero, con ataques dirigidos a instalaciones militares en Caracas. Quien ya se encuentra en Nueva York para enfrentar cargos en una corte federal por delitos graves, incluyendo narcotráfico.

En su mensaje, Mamdani enfatizó que su prioridad inmediata es la seguridad de los venezolanos que residen en la ciudad, que suman decenas de miles, y de todos los neoyorquinos en general.

“Esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar. Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes”, expresó el alcalde a través de su cuenta en X.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, descartó amenazas directas a la comunidad local, pero condenó que el operativo federal se realizara sin la aprobación del Congreso.

“Nueva York alberga una vibrante comunidad venezolana, y acompaño a las familias, tanto aquí como en el extranjero, en sus esperanzas de un futuro mejor y más estable”, señaló.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también manifestó su preocupación. Aunque reconoció el sufrimiento que Maduro causó a los venezolanos durante su gobierno, criticó las acciones del presidente Trump por no respetar el debido proceso y la Constitución.

