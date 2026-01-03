Difunden imagen de Nicolás Maduro cuando es capturado

En las primeras horas de este 3 de enero se informó de la captura del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, y tras unas horas se publicó en redes sociales una imagen de su aprehensión.

primera foto de maduro capturado por EEUU pic.twitter.com/uKgzkJdiC2 — Armando J. Salazar (@ArsatoBurger) January 3, 2026

Fue cerca de las 03:00 horas de este sábado cuando el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Donald Trump en su red Truth Social.

A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/oNhW6b9soh — Christopher Landau (@DeputySecState) January 3, 2026

Donald Trump también anunció una conferencia de prensa este sábado en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

En las primeras horas de este sábado, al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon en la capital venezolana, Caracas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso”, luego de las explosiones registradas en Caracas.

Las detonaciones provocaron que personas salieran corriendo a las calles, mientras que otras recurrieron a las redes sociales para reportar lo que habían escuchado y visto. Dos horas después, varias zonas de la ciudad seguían sin electricidad, aunque los vehículos continuaban circulando con normalidad. Se observaba humo saliendo de un hangar en una base militar de Caracas, mientras que otra instalación castrense en la capital permanecía sin energía eléctrica.

Las explosiones ocurrieron mientras la administración de Donald Trump ha intensificado una campaña de presión contra Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

