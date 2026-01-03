Irán condena ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela

El Gobierno de Irán a condenó firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela, que derivó en la aprehensión de Nicolás Maduro y su esposa, la madrugada de este sábado, tiempo de México.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló este departamento en un comunicado.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

