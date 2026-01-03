Alrededor de las 10::00 horas

Llaman a mitin en Embajada de EU en México por acción militar contra Venezuela

Ante la acción militar de EU en Venezuela, que derivó en la aprehensión del Presidente Nicolás Maduro, contingentes llamaron a un mitin frente a la Embajada estadounidense en México

Marcha de venezolanos en meses pasados.
Ante la acción militar de Estados Unidos, ocurrida durante la madrugada de este sábado en Caracas, que derivó en la aprehensión del Presidente Nicolás Maduro, contingentes llamaron a un mitin frente a la Embajada estadounidense en México.

La acción estaba programada para alrededor de las 10:00 horas, en la Colonia Irrigación, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

