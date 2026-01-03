Queman bandera de EU en Francia durante manifestación contra intervención en Venezuela

Cientos de ciudadanos en Francia acudieron a las calles para manifestarse en contra de las acciones que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

Mientras cientos celebran la detención del presidente de Venezuela, muchos otros cuestionan la legalidad en cuanto al derecho internacional de la situación, por lo que en varios países se han manifestado en contra de tales acciones.

En Francia, durante las fuertes protestas en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos, rechazando su intervención.

Des manifestants mettent le feu à un drapeau des États-Unis sur la Place de la République à Paris lors du rassemblement contre l'intervention militaire américaine au Venezuela. pic.twitter.com/5zPZjWip2R — Luc Auffret (@LucAuffret) January 3, 2026

La operación militar de Estados Unidos que desembocó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue contraria a los principios del derecho internacional, declaró el sábado el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot.

“La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior y que sólo los propios pueblos soberanos pueden decidir su futuro”, escribió Barrot en la red social X (antes Twitter).

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el pueblo venezolano puede alegrarse de estar libre de la dictadura de Maduro, sin embargo, explicó que la transición debe pacífica, democrática y respetuosa.

“Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible. Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”, dijo Macron.

Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir.



En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.



La transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Con información de Reuters

