Rusia condena intervención de EU en Venezuela; acusa ‘violación inaceptable de la soberanía’

El Gobierno de Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y los calificó como un acto de “agresión armada” sustentado en pretextos “insostenibles”, al tiempo que expresó su respaldo al Gobierno venezolano.

Asimismo, Rusia expresó su preocupación por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informada por Washington como resultado de la operación de este sábado.

A través de un comunicado recuperado por agencias internacionales, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostuvo que las acciones emprendidas por Washington vulneran principios fundamentales del derecho internacional y representan un escenario “profundamente preocupante”.

Al respecto, subrayó que, de confirmarse los reportes sobre la extracción forzada de Maduro del país, se trataría de una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente”.

De esta forma, la cancillería rusa llamó a evitar una mayor escalada del conflicto y a centrar los esfuerzos en una salida política mediante el diálogo. Asimismo, reiteró su disposición a apoyar mecanismos diplomáticos que permitan reducir las tensiones entre las partes involucradas, al considerar que las diferencias deben resolverse por vías pacíficas y no a través de acciones militares.

Moscú recordó que América Latina fue declarada en 2014 como una zona de paz y afirmó que ese principio debe preservarse. En ese sentido, señaló que Venezuela debe tener garantizado su derecho a determinar su propio destino sin injerencias externas, y menos aún mediante el uso de la fuerza, como se lee en el posicionamiento oficial.

Por otro lado, Rusia manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la conducción política del país sudamericano, a la que atribuyó la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía estatal.

Al mismo tiempo, respaldó la iniciativa de las autoridades venezolanas y de diversos gobiernos latinoamericanos para convocar de manera urgente una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de abordar la situación generada por los ataques.

En el plano diplomático, el Gobierno ruso informó que su embajada en Caracas mantiene operaciones normales y contacto permanente con las autoridades locales y con ciudadanos rusos residentes en Venezuela.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas entre la comunidad rusa en el país, según precisó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Finalmente, Moscú insistió en la necesidad de un esclarecimiento inmediato sobre el paradero y la situación de Maduro y de su esposa. A propósito, consideró que la información disponible hasta ahora resulta insuficiente y eleva la incertidumbre sobre las consecuencias políticas y de seguridad derivadas de la intervención estadounidense.

Con información de Reuters y Europa Press.

