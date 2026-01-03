Trump cruza amenazas con líderes iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios iraníes intercambiaron amenazas el viernes mientras las crecientes protestas económicas se extendían por algunas zonas de la República Islámica, elevando aún más la tensión entre Washington y Teherán desde que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio.

Al menos siete personas han fallecido hasta el momento en la violencia que rodea a las movilizaciones, provocadas en parte por el colapso del rial, la moneda iraní, y en las que cada vez más multitudes corean consignas antigubernamentales.

Las protestas actuales son las más concurridas desde 2022, cuando Mahsa Amini, de 22 años, falleció mientras estaba detenida por la policía por no llevar su hijab al gusto de las autoridades, desencadenó movilizaciones a nivel nacional. Pero estas manifestaciones no se han extendido aún por todo el país ni han sido tan intensas como las de entonces.

Trump advirtió en un mensaje en su plataforma Truth Social que “si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento, quien funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en la red social X que Israel y EU estaban avivando las protestas, sin ofrecer evidencias que respaldaran la acusación repetida por el régimen durante años.

“Trump debería saber que la intervención de EU en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses. El pueblo de EU debería saber que Trump inició el intervencionismo. Deberían cuidar de sus propios soldados”, dijo.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió en X que “cualquier mano intervencionista que se acerque demasiado a la seguridad de Irán será cortada. El pueblo de Irán conoce bien la experiencia de ‘ser rescatado’ por los estadounidenses: desde Irak y Afganistán hasta Gaza”.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, también amenazó con que todas las bases y fuerzas estadounidenses serían “objetivos legítimos”.

En tanto, las protestas continuaban este viernes, cuando manifestantes salieron a las calles en Zahedán, en la inquieta provincia iraní de Sistán y Baluchistán, en la frontera con Pakistán. También se llevaron a cabo los entierros de varios manifestantes muertos en las protestas, lo que provocó marchas.

El gobierno civil iraní de Masoud Pezeshkian, ha tratado de mostrar su intención de negociar con los manifestantes, pero reconoce que no puede hacer mucho ante la depreciación de su moneda.