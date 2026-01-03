Trump: Empresas estadounidenses asumirán el control del petróleo en Venezuela

El Presidente Donald Trump afirmó que empresas estadounidenses repararán la infraestructura petrolera venezolana y comenzarán a operar para “generar dinero para el país”, reforzando así la idea de una administración directa de los recursos estratégicos mientras dure la presencia estadounidense, esto tras la aprehensión de Nicolás Maduro.

Este sábado, Donald Trump, en conferencia de prensa, afirmó que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas.

“Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo Donald Trump.

Donald Trump remarcó en varias oportunidades que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia.

Donald Trump señaló que aún no está definido quién gobernará Venezuela una vez concluida esa etapa y dejó en claro que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo, al rechazar cualquier alternativa que implique la permanencia del régimen de Maduro “con otro líder”. Para justificar su postura, evocó precedentes históricos de ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, aunque reconoció implícitamente que se trata de experiencias con resultados dispares.

La madrugada de este sábado, Donald Trump dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR