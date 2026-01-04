“Edmundo González es el legítimo presidente”

María Corina Machado, líder opositora y fundadora del partido Vente Venezuela, que es una de las mayores voces críticas de Maduro y del chavismo, exigió reconocer el triunfo de Edmundo González como presidente de Venezuela, en las pasadas elecciones de julio.

En su cuenta de X, la también ganadora del Premio Nobel de la Paz, publicó un comunicado en el que pide que González asuma “de inmediato su mandato constitucional”.

Machado indicó que la detención se debió a que el chavista no aceptó negociar su salida.

“Nicolás Maduro enfrenta desde hoy la justicia interna por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra los ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, afirmó la activista tras la detención de Maduro durante la madrugada del sábado.

Machado destacó la lucha contra el régimen oficial y la participación de muchos en ese proceso.

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena, lo que tenía que pasar está pasando”, dijo.

Por ello, pidió que se reconozcan los resultados del proceso electoral del año pasado, en el que Edmundo González ganó la contienda presidencial.

Este momento debe abrir paso a una transición democrática (...) el pasado 28 de julio de 2024 el país eligió a Edmundo González Urrutia como el presidente de todos los venezolanos Plataforma Unitaria Democrática



“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio de 2024. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato asumir su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, exigió Machado.

En otra parte del comunicado, la activista señaló que los venezolanos están listos para el cambio.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación para la construcción de la nueva Venezuela.

Cabe recordar que el comunicado que emitió la activista social fue antes de la conferencia de Donald Trump en Florida, donde el presidente estadounidense descartó algún acercamiento con Machado, a quien calificó como una “estupenda mujer”, pero sin el respeto de los venezolanos para llevar adelante al país.

En este contexto, la colación opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) reivindicó las declaraciones de Machado, y se pronunció por una transición democrática liderada por Edmundo González Urrutia.

“Este momento debe abrir paso a una transición democrática, pacífica y ordenada, que respete la voluntad expresada de manera soberana por millones de venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando el país manifestó su aspiración de cambio y su compromiso con una salida constitucional, cívica y electoral eligiendo a Edmundo González Urrutia como el presidente de todos los venezolanos”, indicó la PUD.

La Plataforma también pidió un proceso transitorio que respete derechos.

“Esa transición debe estar acompañada de garantías plenas de derechos humanos”, indicó.

Hasta el cierre, ni Machado ni González Urrutia se habían pronunciado por los comentarios de Donald Trump.

Cabe destacar que el estadounidense tampoco especificó quién o qué grupo estará a cargo de la transición prometida por su gobierno como “sensata y justa”.