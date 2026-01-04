EU levanta restricciones aéreas en el Caribe tras operación militar en Venezuela

Aerolíneas estadounidenses comenzaron a reprogramar rutas hacia el Caribe luego de que el gobierno de EU levantó las restricciones aéreas impuestas por razones de seguridad.

Estados Unidos puso fin a las restricciones al espacio aéreo del Caribe impuestas tras la incursión militar en Venezuela, lo que permitirá la reanudación gradual de vuelos comerciales a partir de la medianoche del domingo, hora local de la Costa Este, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

A través de un mensaje en la red social X, el funcionario señaló que las aerolíneas ya fueron notificadas sobre el levantamiento de las limitaciones y que los itinerarios se actualizarán con rapidez, aunque recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus compañías aéreas ante posibles ajustes.

UPDATE: The original restrictions around the Caribbean airspace are expiring at 12:00am ET and flights can resume.



Airlines are informed, and will update their schedules quickly. Please continue to work with your airline if your flight was affected by the restrictions. https://t.co/5Cv46Xnjy4 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) January 4, 2026

Las restricciones fueron ordenadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a riesgos para la seguridad aérea derivados de la actividad militar en curso tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

TE RECOMENDAMOS: Pide avanzar hacia la paz Papa León XIV llama a respetar la soberanía de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

La medida provocó la cancelación de cientos de vuelos hacia y desde diversos destinos del Caribe en plena temporada vacacional.

Pasajeros esperan información en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, tras la suspensión de vuelos por el cierre del espacio aéreo del Caribe. ı Foto: Reuters

De esta forma, aerolíneas como United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines comenzaron a preparar la reanudación de sus operaciones en la región.

United informó que programó un vuelo a San Juan, Puerto Rico, para la noche del sábado y prevé operar la mayoría de sus trayectos habituales el domingo.

Delta anticipó un retorno a su programa regular, aunque con ajustes logísticos para reposicionar aeronaves.

Aerolíneas desplegaron aeronaves de mayor capacidad para atender la demanda acumulada tras la reapertura del espacio aéreo del Caribe. ı Foto: Reuters

Por otro lado, American Airlines anunció la incorporación de más de 3 mil 700 asientos adicionales hacia y desde el Caribe, además de vuelos extra y el uso de aviones de mayor capacidad, incluidos de fuselaje ancho, con el objetivo de atender la demanda acumulada tras el cierre del espacio aéreo.

Al respecto, el analista del sector aéreo Robert Mann advirtió que las compañías necesitarán varios días para normalizar sus operaciones, debido a la acumulación de pasajeros varados en distintos puntos del Caribe, según declaraciones recogidas por Reuters.

La cancelación de vuelos afectó a miles de viajeros en destinos como Puerto Rico, Aruba y Barbados, en medio del periodo vacacional de fin de año. ı Foto: Reuters

Las afectaciones se extendieron a territorios como Puerto Rico, Barbados, Aruba, Antigua y Barbuda, así como Trinidad y Tobago.

En el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, se suspendieron al menos 360 vuelos, lo que impactó a miles de viajeros, de acuerdo con medios internacionales.

Aviones permanecieron en tierra en varios aeropuertos del Caribe durante el fin de semana, tras las medidas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

A propósito de las medidas de seguridad, la FAA también emitió avisos para aerolíneas no estadounidenses. En este sentido, recomendó evitar el espacio aéreo venezolano y alertó sobre el riesgo potencial derivado del uso de armamento antiaéreo y del incremento de la actividad militar en zonas cercanas.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am