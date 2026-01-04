EU levanta restricciones aéreas en el Caribe tras operación militar en Venezuela

Estados Unidos puso fin a las restricciones al espacio aéreo del Caribe impuestas tras la incursión militar en Venezuela, lo que permitirá la reanudación gradual de vuelos comerciales a partir de la medianoche del domingo, hora local de la Costa Este, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.
A través de un mensaje en la red social X, el funcionario señaló que las aerolíneas ya fueron notificadas sobre el levantamiento de las limitaciones y que los itinerarios se actualizarán con rapidez, aunque recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus compañías aéreas ante posibles ajustes.
Las restricciones fueron ordenadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a riesgos para la seguridad aérea derivados de la actividad militar en curso tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.
Papa León XIV llama a respetar la soberanía de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro
La medida provocó la cancelación de cientos de vuelos hacia y desde diversos destinos del Caribe en plena temporada vacacional.
De esta forma, aerolíneas como United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines comenzaron a preparar la reanudación de sus operaciones en la región.
United informó que programó un vuelo a San Juan, Puerto Rico, para la noche del sábado y prevé operar la mayoría de sus trayectos habituales el domingo.
Delta anticipó un retorno a su programa regular, aunque con ajustes logísticos para reposicionar aeronaves.
Por otro lado, American Airlines anunció la incorporación de más de 3 mil 700 asientos adicionales hacia y desde el Caribe, además de vuelos extra y el uso de aviones de mayor capacidad, incluidos de fuselaje ancho, con el objetivo de atender la demanda acumulada tras el cierre del espacio aéreo.
Al respecto, el analista del sector aéreo Robert Mann advirtió que las compañías necesitarán varios días para normalizar sus operaciones, debido a la acumulación de pasajeros varados en distintos puntos del Caribe, según declaraciones recogidas por Reuters.
Las afectaciones se extendieron a territorios como Puerto Rico, Barbados, Aruba, Antigua y Barbuda, así como Trinidad y Tobago.
En el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, se suspendieron al menos 360 vuelos, lo que impactó a miles de viajeros, de acuerdo con medios internacionales.
A propósito de las medidas de seguridad, la FAA también emitió avisos para aerolíneas no estadounidenses. En este sentido, recomendó evitar el espacio aéreo venezolano y alertó sobre el riesgo potencial derivado del uso de armamento antiaéreo y del incremento de la actividad militar en zonas cercanas.
Con información de Reuters y Europa Press.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am