Hijo de Nicolás Maduro convoca a a manifestaciones en Venezuela tras intervención de EU: ‘ no nos van a ver débiles’

Nicolás Maduro Guerra se dijo “tranquilo” y “firme” este domingo, un día después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar y deponer a su padre, Nicolás Maduro Moros, y que ha dejado un saldo preliminar de 80 personas muertas, entre civiles y militares.

“Nicolasito”, como es conocido el hijo del detenido líder chavista, convocó al pueblo venezolano a tomar las calles los días 4 y 5 de enero para demostrar unidad y “sacar a la patria adelante”.

“Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, levantando las banderas de la dignidad . Nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer”, expresó a través de un audio compartido por la periodista venezolana Madelein García, afín al régimen venezolano.

El también diputado reconoció la conmoción en Venezuela tras el bombardeo militar estadounidense durante la madrugada del sábado 3 de enero bajo la operación Absolute Resolve, que alcanzó la capital Caracas y otros puntos de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Sin embargo, señaló necesario fortalecer la cohesión con el mando político-militar del chavismo, que se mantiene, por ahora, en el poder con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, quien asumirá como presidenta encargada del país ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien fue trasladado, junto a su esposa Cilia Flores, a Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico.

“Vamos a convocar a nuestro pueblo, vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político-militar con máxima unidad. ¿Quieren sembrar cizaña? No lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr , no lo pueden lograr”, afirmó.

Por otra parte, el parlamentario enfatizó que la historia “develará” a los traidores, luego de que, según The New York Times, un agente de la CIA logró infiltrarse en el gobierno venezolano para monitorear de cerca la ubicación de Nicolás Maduro previo a la operación.

“Después se verá. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará“, afirmó. ”Nosotros debemos concentrarnos en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores. Yo estoy firme, estamos firmes, mi familia está firme, firme, dura y vamos para adelante", añadió.

