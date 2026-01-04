“Salpica” a nuestro país acusación contra Maduro

La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, su esposa, Cilia Flores, y otros altos funcionarios de su gobierno, incluye diversos señalamientos directos a México y a dos cárteles con los que tendrían ligas: el de Sinaloa y Los Zetas.

De acuerdo con el documento judicial dado a conocer por la fiscal Pam Bondi, México no sólo es señalado como un territorio de tránsito, sino como un espacio de operación logística, colaboración criminal y retorno de recursos financieros provenientes del tráfico de droga hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia sostiene que los imputados se asociaron de manera directa con organizaciones criminales mexicanas para distribuir “toneladas de cocaína” en Estados Unidos.

El documento afirma que alrededor de 2011, Joaquín El Chapo Guzmán financió laboratorios de cocaína en Colombia, cuya producción era protegida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y funcionarios venezolanos para su transporte, y que dicho cártel controlaba tanto rutas en Centroamérica como los métodos para cruzar la droga desde México hacia territorio estadounidense.

“Entre aproximadamente 2006 y 2008, mientras actuaba como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que conocía como narcotraficantes para ayudar a los traficantes, tratando de mover la droga de México a Venezuela bajo cubierta diplomática.

“Cuando los traficantes necesitaban mover la droga desde México hacia Venezuela, Maduro Moros facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos sean recibidos sin escrutinio de las fuerzas del orden o los militares”, detalló.

En estas ocasiones, añade, Maduro “llamó a la embajada de Venezuela en México para informar de una misión diplomática. Luego, mientras los traficantes se reunían con el embajador venezolano en México (…) su avión fue cargado con la droga”, para luego regresar a Venezuela.

En el caso de Los Zetas, el documento señala que Diosdado Cabello, ministro del Interior, presuntamente trabajó con este grupo entre 2003 y 2011 para enviar contenedores marítimos con cargamentos de entre cinco y 20 toneladas de cocaína desde su país hacia puertos de México, y finalmente, a Estados Unidos, “protegidos en Venezuela por militares venezolanos, funcionarios referidos como ‘los generales’”.

Bajo su gestión como director de la agencia de inteligencia militar, en 2006, “enviaron más de 5.5 toneladas de cocaína de Venezuela a México en un avión DC-9 (…) a través del hangar reservado para el presidente venezolano en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetia.

“Pese al pago de sobornos para la aprobación del plan de vuelo (…) cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en Campeche, las autoridades mexicanas incautaron más de 5.5 toneladas de cocaína”, refiere.

La acusación también menciona una “cultura de corrupción” en territorio mexicano, en la que narcotraficantes pagaban sobornos a políticos locales para operar con impunidad. En ese contexto, se señala que Maduro, como ministro de Exteriores de Hugo Chávez, facilitó mecanismos para el regreso de las ganancias ilícitas.