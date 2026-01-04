Trump: “Habrá que hacer algo con México”

Cadenas de tv en EU afirman que Trump ordenó el ataque a Venezuela

Después de la operación militar contra Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “algo tendrá que hacerse” en México, frente al poder de los cárteles del narcotráfico, que, acusó, son responsables de la entrada masiva de droga a su país.

En entrevista con Fox News, descartó que la captura de Nicolás Maduro sea un mensaje a México, en referencia a los dichos previos del vicepresidente J.D. Vance, quien señaló que “el mensaje es bastante claro: el narcotráfico debe detenerse”.

“No era esa la intención”, dijo, y afirmó mantener una relación amistosa con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, de inmediato sostuvo que en México “los cárteles dirigen el país” y no la mandataria.

“Somos muy amigos de ella. Es una gran mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México”, declaró el presidente, quien añadió que Sheinbaum “está muy asustada de los cárteles”.

Los cárteles dirigen México. Así que tenemos que hacer algo, porque hemos perdido 300 mil personas, mucha gente, por las drogas que llegan desde la frontera sur. Algo debe hacerse con México Donald Trump, Presidente de EU



Reiteró que en más de una ocasión ha ofrecido a su homóloga mexicana intervenir militarmente contra los cárteles, pero que ella se ha negado todas las veces.

“Yo le he ofrecido varias veces que los ataquemos y ella ha respondido: ‘No, no, no, señor presidente, por favor’. Así que tenemos que hacer algo, porque hemos perdido 300 mil personas, mucha gente, por las drogas que llegan desde la frontera sur. Algo debe hacerse con México”, abundó.

Consultada al respecto, Sheinbaum desestimó los dichos de Trump, sobre lo que consideró una necesidad de intervenir en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, pues, dijo, hay una “muy buena relación”, así como “entendimiento y comunicación” entre ambos países.

En entrevista con medios en Tlaxcala, Sheinbaum dijo que Trump ha emitido declaraciones similares en más de una ocasión, y que seguirá negándose a una intervención de este tipo en respeto a los principios de colaboración sin subordinación.