Adolescentes, víctimas del incendio en Suiza

Gente asiste a una marcha para honrar a las víctimas, en el bar “Le Constellation”, ayer.

La policía del cantón de Valais informó que concluyó la identificación de las 40 personas que murieron tras el incendio registrado durante una fiesta de Año Nuevo en el bar Le Constellation, ubicado en la estación alpina de Crans-Montana. El proceso, que se extendió por varios días debido a la gravedad de las lesiones, se realizó en coordinación con el Instituto de Medicina Forense y con el protocolo nacional de identificación de víctimas de desastres, lo que permitió finalmente reencontrar a las víctimas con sus familiares.

El Dato: Las autoridades dicen que la mayoría de las víctimas del incendio eran jóvenes en un país conocido por su orden y poco acostumbrado a muertes masivas.

Las autoridades detallaron que entre los fallecidos se encuentran numerosos adolescentes, algunos de tan sólo 14 años, procedentes de distintos países europeos. Aunque se dieron a conocer edades y nacionalidades, la policía evitó divulgar nombres por respeto a los familiares. Seis adolescentes suizas, de entre 14 y 18 años, figuran entre las víctimas, junto con jóvenes de Francia, Italia, Bélgica y Portugal, además de personas con doble y triple ciudadanía. La identificación fue especialmente compleja debido a las severas quemaduras sufridas por la mayoría de las víctimas, lo que obligó al uso de pruebas de ADN y registros dentales.

De acuerdo con los primeros indicios de la investigación, el incendio se originó cuando bengalas fueron colocadas sobre botellas de champán demasiado cerca del techo del local. Las autoridades consideran que el revestimiento insonorizante del establecimiento se incendió con rapidez, facilitando la propagación de las llamas. Videos grabados por asistentes muestran escenas de pánico, con personas intentando apagar el fuego mientras otras huían desesperadamente del lugar.

115 heridos dejó el incendio en un bar en Suiza

Algunos sobrevivientes relataron la magnitud del caos. Un joven de 17 años declaró que perdió a cuatro amigos esa noche y describió el interior del bar como “un infierno”, marcado por el humo denso, los gritos y la imposibilidad de ayudar a quienes quedaban atrapados. Las autoridades confirmaron que 119 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves y desfigurantes, por lo que varios pacientes fueron trasladados a unidades especializadas en quemaduras en hospitales de distintos países europeos ante la saturación del sistema sanitario suizo.

La fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables del bar por presunto homicidio por negligencia, lesiones corporales involuntarias e incendio imprudente. Los investigadores analizan si el material del techo cumplía con la normativa vigente, si estaba permitido el uso de bengalas en el interior del local y si las medidas de seguridad, como extintores, señalización y vías de escape, eran suficientes y estaban operativas en el momento del siniestro.

El impacto de la tragedia se reflejó en una amplia respuesta social. Cientos de personas participaron en una procesión silenciosa por las calles de Crans-Montana, donde depositaron flores, peluches y velas frente a un memorial improvisado en las inmediaciones del bar. Durante los actos religiosos, se leyeron mensajes de condolencia enviados desde distintas partes del mundo, incluido uno del Papa León XIV.