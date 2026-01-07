Trump advierte un juicio político si pierde Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a los republicanos que, si pierden el control del Congreso en las elecciones intermedias de 2026, los demócratas impulsarán un nuevo juicio político en su contra.

Durante un retiro con legisladores de su partido en Washington, sostuvo que una derrota abriría la puerta a investigaciones y a su destitución, por lo que exigió unidad y disciplina interna.

El magnate instó a sus aliados a dejar de lado diferencias y a centrar su mensaje en temas como el costo de la vida, la atención médica y la integridad electoral, ante un electorado molesto por la inflación. Reconoció que históricamente el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones intermedias, pero confió en que los republicanos lograrán una “victoria épica”.

El republicano fue sometido a dos juicios políticos durante su primer mandato, de los que resultó absuelto por el Senado. No obstante, algunos demócratas ya han planteado nuevas acusaciones por presuntos abusos de poder en su segundo periodo. Con una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes, Trump enfrenta un escenario legislativo frágil que podría definir el rumbo de su agenda.