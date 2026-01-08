Atacan con artefacto explosivo a diputada hondureña en el Congreso Nacional

La diputada hondureña Gladis Aurora López, integrante del Partido Nacional, resultó gravemente herida este jueves tras el lanzamiento de un artefacto explosivo en los bajos del Congreso Nacional de Honduras, mientras ofrecía declaraciones a medios de comunicación junto a otros legisladores.

De acuerdo con un video difundido mediante redes sociales, el incidente ocurrió cuando un objeto explosivo fue arrojado desde el exterior del edificio legislativo hacia el área donde se encontraban los parlamentarios. El artefacto detonó en la parte superior del torso de la diputada, provocándole lesiones que obligaron a su traslado inmediato a un hospital de la capital.

Una legisladora en Honduras sufrió una agresión cuando sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en su contra. La detonación alcanzó la parte superior de su torso, lo que le provocó heridas de consideración en la zona cervical y dorsal. Equipos de emergencia la… pic.twitter.com/rd40oVu93Z — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 9, 2026

Personal de seguridad del Congreso y cuerpos de emergencia auxiliaron a la legisladora, quien presentaba lesiones visibles y afectaciones auditivas, aunque su estado de salud fue reportado posteriormente como estable, según información médica preliminar.

TE RECOMENDAMOS: Más de 800 presos políticos Inician excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras arresto de Maduro

Tras la explosión, el área fue acordonada por elementos de seguridad, mientras que las actividades en el recinto legislativo fueron interrumpidas de manera momentánea.

La Policía Nacional de Honduras informó que se iniciaron operativos de búsqueda e investigaciones para identificar a los responsables del ataque, además de la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, condenó los hechos y calificó el ataque como un acto de violencia inadmisible, al tiempo que aseguró que se dará seguimiento al caso para que no quede en la impunidad.

Desde el Partido Nacional, al que pertenece la diputada lesionada, se exigió una investigación exhaustiva y garantías de seguridad para los legisladores. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado la identidad de los agresores.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL