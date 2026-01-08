EU rompe con foros globales de ONU

El símbolo de las Naciones Unidas, en una foto de archivo.

La administración de Donald Trump anunció su retiro de decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el tratado que rige las negociaciones climáticas. La decisión quedó formalizada con una orden ejecutiva firmada ayer, que suspende el apoyo de Estados Unidos a 66 organismos mientras se revisa su financiamiento y participación.

El Departamento de Estado argumentó que muchas de estas instancias son redundantes, están mal administradas o son contrarias a los intereses nacionales, además de representar, a su juicio, una amenaza para la soberanía estadounidense. Dijo que la mayoría de los entes afectados están relacionados con temas de clima, trabajo y políticas de diversidad.

El giro profundiza el distanciamiento de Washington del multilateralismo y se produce en un contexto de tensiones diplomáticas recientes. Expertos advierten que la salida de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático podría debilitar los esfuerzos globales para reducir emisiones, al tratarse de uno de los mayores emisores del mundo.

Pese a ello, la Casa Blanca sostiene que mantendrá su influencia en foros estratégicos donde compite con China y que el repliegue busca redefinir la cooperación internacional bajo términos favorables a Estados Unidos.