Inician excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras arresto de Maduro

El gobierno interino de Venezuela inició este jueves la liberación de un número significativo de presos políticos, en lo que representa una de las primeras decisiones de alto impacto político tras la detención del expresidente Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero en una operación encabezada por Estados Unidos .

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que la medida busca contribuir a la “convivencia pacífica” y a la estabilidad del país, luego de días de tensión política e incertidumbre institucional.

De acuerdo con el funcionario, las excarcelaciones incluyen tanto a ciudadanos venezolanos como a personas de nacionalidad extranjera, según el comité de presos políticos se llevo acabo la liberación de 28 personas.

Emotivo reencuentro de presos políticos durante el régimen de Maduro con sus familiares.



Según el Comité de los presos políticos corroboraron la liberación de 28 personas.



Diversos medios internacionales informaron que entre los liberados se encuentran presos detenidos por motivos políticos, algunos de ellos señalados por organizaciones de derechos humanos como víctimas de detenciones arbitrarias durante el gobierno de Maduro. Confirmaron que la liberación comenzó de manera progresiva y que continuará en los próximos días .

Antes de este anuncio, organizaciones como Foro Penal estimaban que en Venezuela había más de 800 presos políticos, cifra que convirtió al país en uno de los casos más graves de la región en materia de criminalización de la disidencia. Activistas han señalado que muchos de los detenidos enfrentaban procesos judiciales irregulares o permanecían encarcelados sin sentencia firme.

Si bien la excarcelación fue recibida como un paso positivo, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que aún falta claridad sobre si los liberados gozarán de plena libertad o si enfrentarán restricciones legales, como medidas cautelares o prohibiciones de salida del país.

La ONG Foro Penal registraba 806 presos políticos en Venezuela hasta el 5 de enero de 2026, entre ellos personas extranjeras y ciudadanos con doble nacionalidad.

Por el momento, el director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó posteriormente que en la lista de excarcelaciones también figuraría el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa; no obstante, precisó que Foro Penal publicará en breve una lista oficial completa con los nombres de todas las personas liberadas.

