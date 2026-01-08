Mujer muere en tiroteo durante operativo de ICE

Cerco de seguridad alrededor del sitio donde una mujer fue asesinada, ayer, en Minneapolis.

Una mujer murió ayer tras un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio en Minneapolis, hecho que desató críticas de autoridades locales, protestas ciudadanas y un nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno federal y líderes estatales.

El Tip: Videos difundidos en redes sociales muestran el momento previo al tiroteo y han generado cuestionamientos sobre la actuación del agente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo en un comunicado que agentes federales enfrentaron una situación de riesgo cuando “alborotadores violentos utilizaron como arma” un vehículo e intentaron atropellarlos, lo que calificó como un acto de “terrorismo interno”. Según la versión oficial, un agente disparó en defensa propia al temer por su vida y la de sus compañeros.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, de acuerdo con la senadora demócrata Tina Smith. La mujer se encontraba dentro de su automóvil cuando ocurrió el incidente. Autoridades locales informaron que el vehículo bloqueaba la vía y que, tras la aproximación de un agente federal, la conductora intentó retirarse, momento en el que se produjeron los disparos.

Good recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarada muerta. La policía de Minneapolis realizó maniobras de auxilio al llegar al lugar. De acuerdo con el jefe policial Brian O’Hara, no había indicios de que la mujer fuera objetivo de una investigación.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó condolencias a la familia y afirmó que había advertido sobre los riesgos de las operaciones migratorias federales. Señaló que el estado no requiere más apoyo del Gobierno federal y pidió que las manifestaciones derivadas del caso se mantengan de forma pacífica.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump acusó a la mujer de resistirse a la autoridad y responsabilizó a la “izquierda radical” de fomentar ataques contra agentes migratorios.