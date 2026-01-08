Prometen rescatar a Maduro y Flores en Venezuela

LA PRESIDENTA encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos oficialistas agrupados en el Gran Polo Patriótico se comprometieron ayer con “el rescate” de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura el sábado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Delcy Rodríguez encabezó una reunión con la coalición chavista para “trazar metas en defensa de la paz y la soberanía”, entre ellas la recuperación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes calificó como víctimas de un “secuestro”. Las otras directrices planteadas fueron garantizar la paz en todo el país y mantener la gobernabilidad política ante el escenario actual.

El Tip: DIOSDADO CABELLO informó que el ataque del sábado pasado en Caracas, ha dejado “hasta ahora” cien fallecidos y “otra cantidad parecida de heridos”, dijo.

Al encuentro, realizado en el Teatro Teresa Carreño, asistieron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; gobernadores, diputados y representantes del oficialismo. El chavismo expresó su “compromiso inquebrantable” con las tareas de rescate, mientras Maduro enfrenta en Nueva York cuatro cargos federales, incluidos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

Asimismo, el Gobierno venezolano invitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país sudamericano para que compruebe “de primera mano” las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, informó ayer el canciller, Yván Gil.

La invitación fue extendida ayer temprano durante una reunión en la ONU.