Presidente dice que aceptaría Nobel de manos de Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá la próxima semana con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la disidente venezolana María Corina Machado, y que aceptará el premio que ella ha dicho que quiere compartir con él.

“Tengo entendido que vendrá la semana que viene y espero poder saludarla. Podría estar involucrada en algún aspecto (de la transición en Venezuela). Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, dijo Trump en entrevista con Fox News, transmitida el jueves.

El presidente añadió que escuchó que Machado quiere entregarle el premio, lo que, aseguró, “sería un gran honor”.

El Dato: El excandidato opositor Edmundo González habló con el presidente español, Pedro Sánchez, sobre la liberación de presos políticos.

“No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”, dijo Trump.

En una entrevista con Hannity esta semana, Machado elogió a Trump, a quien agradeció por su “valiente misión” y agregó que ella y el pueblo venezolano quieren “compartir” el premio con Trump después de que el Ejército estadounidense capturó a Maduro y su esposa y los llevó a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcoterrorismo.

Tras la operación para arrestar a Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela con la cooperación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y afirmó que no creía que Machado tuviera el apoyo necesario para gobernar, ya que “no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

El republicano ha codiciado abiertamente y ha hecho lobby público para obtener el Nobel, afirmando haber “resuelto” numerosos conflictos internacionales. Dos personas cercanas a la Casa Blanca declararon a medios estadounidenses que Trump no apoyó a la lideresa opositora porque ella aceptó el Nobel, pero en caso de haberlo rechazado y si lo hubiera cedido a Trump, “hoy sería la presidenta de Venezuela”.

Sin embargo, Machado le dijo a Hannity que creía que si se celebraban elecciones, ella ganaría la presidencia “de forma aplastante”.

En ese contexto, el mandatario estadounidense anunció por la mañana la cancelación de un posible segundo ataque contra Venezuela tras la liberación de un gran número de presos políticos, lo que representa un “gesto muy importante e inteligente” en el marco de la “búsqueda de la paz”.

En un mensaje en la red Truth Social, destacó la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, la cual describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”.

El presidente aseguró que, gracias a esta colaboración, la segunda ola de ataques, que había sido planificada con anterioridad, fue considerada innecesaria y, por tanto, cancelada. No obstante, advirtió que todos los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones como medida de seguridad.

Aunque la organización civil Foro Penal dio a conocer los nombres de nueve presos políticos excarcelados hasta el momento en Venezuela, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) denunció que las excarcelaciones “no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente”.

En un comunicado, la ONG dijo que, “hasta ahora, sólo se ha confirmado la liberación de un número reducido de presos políticos —que no llega ni a la docena— del total de más de mil personas detenidas por motivos políticos, mientras cientos de familias siguen esperando, muchas de ellas tras años de sufrimiento, angustia y revictimización”.